Euro 2016: scontri a Marsiglia, massaggio cardiaco a tifoso Soccorso di emergenza a un tifoso inglese rimasto a terra durante gli scontri in corso a Marsiglia, nella zona del Vecchio porto. La polizia, raccontano i testimoni diretti, e' intervenuta per un massaggio cardiaco ad un sostenitore inglese rimasto a terra. Le condizioni sembrano serie, e sul posto e' accorsa una autoambulanza per il pronto soccorso. >