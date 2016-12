Facebook

Euro 2016: la Polonia parte forte I primi tre punti del Gruppo C sono della Polonia che ha battuto 1-0 all'Irlanda del Nord. A Nizza all'Allianz Riviera match senza storia con i polacchi sempre in controllo. Dopo un primo tempo dominato, il gol è arrivato all'inizio della ripresa (51') con Milik servito ottimamente dal viola Blaszczykowski. Nessuna occasione da gol per Lewandowski. Prima storica vittoria per i polacchi nella fase finale di un Europeo. >