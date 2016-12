Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Euro 2016: Inghilterra-Russia 1-1 Finisce 1-1 la partita d'esordio di Inghilterra e Russia a Euro 2016. Al Velodrome di Marsiglia, dopo gli scontri tra gli ultras, la squadra di Hodgson non riesce a sfatare il tabù della vittoria all'esordio. Dopo il vantaggio firmato su punizione da Dier al 73' e la traversa colpita da Rooney, in pieno recupero è arrivato il gol del beffardo pareggio di V. Berezutski sugli sviluppi di un corner. Solo panchina per Vardy e Rashford. >