Euro 2016, Germania-Polonia 0-0 Finisce senza reti la sfida tra Germania e Polonia valida per la seconda giornata del gruppo C di Euro 2016. Allo Stade de France lo 0-0 porta le due nazionali a quota quattro punti, ma sono della Polonia le occasioni migliori e sempre capitate a Milik. L'attaccante di Nawalka prima non colpisce a pochi passi da Neuer, poi liscia all'altezza del dischetto un pallone d'oro. Per i tedeschi solo una occasione per Ozil al 61'. >