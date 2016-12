Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Euro 2016: Belgio, un poker per i quarti Il Belgio mette fine alla favola Ungheria e si accede ai quarti di Euro 2016 dove trova il Galles di Gareth Bale. A Tolosa finisce 4-0 per i Diavoli Rossi, che aprono il match al 10' con un gran colpo di testa di Alderweireld. Kiraly tiene in piedi gli ungheresi, che nella ripresa possono pareggiare ma nel finale crollano sotto i colpi di Hazard: per il campione del Chelsea assist a Batshuayi (78') e gol del tris (79'). Al 90' segna Carrasco. >