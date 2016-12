Facebook

CR7 sbaglia un rigore e il Portogallo non sfonda Nella seconda giornata del gruppo F ad Euro 2016, il Portogallo non va oltre lo 0-0 contro l'Austria, conquista il secondo pareggio di fila e ora si gioca il passaggio agli ottavi nell'ultimo match contro l'Ungheria. La squadra lusitana domina in lungo e in largo, ma sbatte contro il portiere Almer e paga la negativa serata di Cristiano Ronaldo, che calcia sul palo un rigore al 79'. Nel primo tempo il palo ferma Nani. >