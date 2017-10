Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Yamaha, con Niken il tre ruote ora è maxi Con il Niken, Yamaha conferma il suo grande interesse per i viecoli a tre ruote. E ora rilancia con una versione maxi. Realizzato con tecnologia Leaning Multi-Wheeler (LMW) di cilindrata elevata e spinto da un motore tricilindrico frontemarcia raffreddato a liquido, il nuovo modello della Casa di Iwata offre un'eccellente trazione e sensazione di grande stabilità in curva. Garantite prestazioni eccellenti ed una guida reattiva e sportiva su diversi fondi stradali, mentre le curve dei percorsi più tortuosi possono essere affrontate con una confidenza senza paragoni. Il design, invece, sfrutta al massimo una soluzione, fino ad ora, senza precedenti: una forcella rovesciata a doppio stelo esterna per le ruote anteriori che accentua, anche visivamente, le prestazioni sportive del mezzo regalando al contempo la percezione di una qualità elevata. Caratteristiche tecniche:

Lunghezza x larghezza x altezza = 2.150 mm x 885 mm x 1.250 mm

Motore tricilindrico frontemarcia raffreddato a liquido, 4 tempi, DOHC, 4 valvole

Alimentazione benzina >