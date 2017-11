Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

X-ADV, il SUV a 2 ruote La nascita del nuovo X-ADV ha dato vita alla sintesi geniale tra lo stile di un SUV e la praticità di un maxi-scooter ma con tutte le qualità dinamiche della moto. Il motore è il super efficiente bicilindrico da 745 cc con cambio sequenziale DCT (Dual Clutch Transmission) a 6 rapporti inserito in un resistente telaio in acciaio. L’X-ADV ha sospensioni a lunga escursione, impianto frenante sportivo con pinze radiali, manubrio biconico in alluminio, cerchi a raggi tangenziali e pneumatici on/off. L’equipaggiamento prevede fari full-LED, Smart-Key, vano sottosella per un casco integrale, presa 12V, parabrezza regolabile su 5 posizioni e strumentazione LCD verticale in stile rally. Per il 2018, si aggiorna con l’introduzione del controllo di trazione HSTC a 2 livelli (Honda Selectable Torque Control) della modalità G per massimizzare la trazione in fuoristrada. In modalità cambio manuale (MT) ora il limitatore è a 7.500 giri/min. La possibilità di ottenerlo in versione 35 kW ne amplia il bacino di utenza ai possessori di patente A2. >