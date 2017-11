Scrambler, fascino ribelle

La nuova Scrambler 1200 è senza compromessi nell'aspetto, ispirato dalle moto on/off road degli anni Settanta e caratterizzato da un puro stile scrambler: ampio uso dell'alluminio, sella in un pezzo unico, manubrio alto e ruote da 17'' a raggi gommate Pirelli Scorpion Rally STR (al debutto in questa misura). Nel contempo, analizzate nel dettaglio, le scelte messe in pratica dal designer Angel Lussiana si rifanno sì all'estetica vintage in voga ma con accenti moderni che proiettano l'immagine della Moto Morini Scrambler 1200 nel futuro: dettagli come la sella che nella parte posteriore punta verso l'alto, i fianchetti laterali particolarmente lunghi o la strumentazione digitale con schermo da 5''.



Le scelte tecniche ruotano attorno al telaio a traliccio in acciaio, completamente rivisto per questa moto. Anche il forcellone posteriore a traliccio è nuovo e contribuisce ad alleggerire la vista complessiva della nuova Scrambler 1200. La componentistica abbinata è di prim'ordine: all'avantreno adotta una forcella con piedini ricavata dal pieno e regolabile in compressione, estensione e precarico. Gli steli della forcella sono dotati di rivestimento DLC, un trattamento a base di carboniio che aumenta la scorrevolezza, oltre a regalare un affascinante colore nero. Progettato su specifiche Moto Morini anche il monoammortizzatore posteriore regolabile. L'impianto frenante può contare all'anteriore su pinze radiali monoblocco a quattro pistoncini, doppio disco flottante da 320 mm e una pompa semi-radiale tutto firmato Brembo. Al posteriore, pinza a due pistoncini con disco da 220 mm dal disegno specifico.



Il bicilindrico a V di 87° di Moto Morini (Bialbero 1200 CorsaCorta Euro4) è stato ottimizzato per offrire una guida serena e piacevole, pur essendo capace di erogare ben 110CV. La nuova gestione elettronica per questa configurazione inedita è volta a fornire una curva di coppia corposa ma equilibrata.