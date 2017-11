Facebook

MV Agusta rinnova le F3 in versione Reparto Corse Con la gamma RC, MV Agusta ribadisce la sua determinazione agonistica: F3 675 RC e F3 800 RC hanno moltissimi punti in comune con le moto schierate nelle competizioni nazionali e internazionali, come il Mondiale Supersport, ma sono esaltanti anche su strada.

MOTORE

Il parametro più immediato, la potenza massima, è confermato nonostante il passaggio all’omologazione Euro 4. F3 675 RC tocca 128 cv (94,2 kW) di potenza a 14.500 giri/min e 71 Nm (7,24 kgm) di coppia a 10.900; F3 800 raggiunge 148 cv (108,8 kW) di potenza a 13.000 giri/min e 88 Nm (8,97 kgm) di coppia a 10.600 giri. Tra gli interventi tecnici più significativi figurano la riprogettazione per i modelli 2018 del contralbero, della primaria, delle camme di aspirazione e delle valvole. Il cambio è stato completamente ridisegnato, per migliorare la facilità d’innesto e ridurre il carico alla leva. Rivisti i collettori di scarico, mentre il terminale delle F3 RC è fornito da SC Project e deriva direttamente dall’unità utilizzata dal Reparto Corse. Come su F3 675 e F3 800, anche sui modelli RC l’introduzione di nuovi coperchi motore permette di aumentare la protezione del motore in caso di urto o caduta, oltre a ridurre la rumorosità meccanica. Tutto questo senza rinunciare al timbro sonoro che rende unica ogni MV Agusta.

ELETTRONICA

La piattaforma di gestione delle F3 675 RC e 800 RC, ampiamente sviluppata proprio grazie alle competizioni, si basa sul MVICS (Motor & Vehicle Integrated Control System). Per i modelli 2018 i principali interventi si sono concentrati sul miglioramento dell’efficacia del Ride By Wire, completo di mappe personalizzabili. I parametri del controllo di trazione su otto livelli sono stati completamente rivisti, per migliorarne l’efficacia e la fluidità d’azione. Il cambio elettronico EAS 2.0 è stato ottimizzato per facilitare gli innesti.

CICLISTICA

Il nuovo punto di fissaggio del motore tre cilindri al telaio garantisce maggior rigidità flessionale, migliorando ulteriormente le già eccezionali caratteristiche dinamiche della moto. Il telaio a traliccio in tubi di acciaio utilizza piastre in lega di alluminio per completare la struttura, progettata per offrire la massima maneggevolezza, come si evince dall’interasse di soli 1.380 mm, a fronte della notevole lunghezza del monobraccio (576,5 mm).

KIT

Ciascun esemplare delle 350 F3 RC in tiratura limitata è accompagnato da un prezioso kit, destinato a migliorare ulteriormente le prestazioni della moto, rendendone al contempo dotazione e aspetto identici alla versione schierata nelle corse. Il contenuto del kit permette di trasformare in pochi passaggi la F3 RC stradale nella moto ideale per i track day. L’impianto di scarico in titanio, con silenziatore e tubo di raccordo, è fornito da SC Project ed è completato dalla protezione paratacco in fibra di carbonio e dalle staffe in alluminio di supporto del silenziatore stesso. La centralina con mappa dedicata allo scarico è inclusa nel kit e consente di ottenere il massimo incremento delle prestazioni. Il copricodino monoposto è estremamente caratterizzante sul piano estetico, al pari delle leve freno e frizione in ergal. Funzionale l’apporto della corona, mentre il cavalletto posteriore e il telo coprimoto sono destinati alla manutenzione. Ogni RC è identificata dal certificato di origine, che ne attesta l’unicità. >