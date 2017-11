Facebook

Le piccole di casa Honda CB125R e CB300R sono le sorelle minori della naked sportiva da 1000cc. La CB125R è una nuova naked sportiva per la patente A1, leggera e dallo styling ‘Neo Sports Café’ come la sorella da 1000cc. Il motore è un grintoso monocilindrico 4T raffreddato a liquido e con cambio a 6 rapporti. Il telaio è una struttura tutta nuova in acciaio, la forcella è a steli rovesciati da 41 mm e l’impianto frenante con ABS e centralina IMU vanta disco flottante anteriore con pinza a 4 pistoncini ad attacco radiale. Il monoammortizzatore è regolabile nel precarico. L’equipaggiamento di serie prevede luci Full-LED e strumentazione digitale LCD.



La nuova CB300R si posiziona a livello intermedio nella gamma Honda delle ‘Neo Sports Café’. È una naked dal look minimalista, spinta da un monocilindrico a 6 marce da 286 cc e 31,4 CV che si può guidare con patente A2. Leggera e maneggevole, è dotata di un rigido telaio in acciaio, associato a una forcella rovesciata da 41 mm e a un monoammortizzatore regolabile. Il potente impianto frenante è composto all’anteriore da un disco flottante con pinza a 4 pistoncini ad attacco radiale e l’ABS sfrutta una centralina IMU. Luci Full-LED e cruscotto digitale LCD completano il ricco equipaggiamento di serie. >