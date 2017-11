Facebook

Ktm 790 Duke, il bisturi di Mattighofen "The Scalpel", "il bisturi", recita il clame per il lancio della nuova Ktm 790 Duke. E' questa la grande novità presentata a Eicma. Ciclistica leggera, ma all'avanguardia e nuovo motore bicilindrico LC8c da 105 cavalli. A questo si aggiungono un avanzato sistema ride by wire, opzioni di connettività integrata e ausili alla guida di nuova generazione come riding mode e controllo di trazione personalizzati. Con l'aggiunta di un cambio rapido che permette di salire di marcia o scalare proprio come promette il suo nome. Oltre al confermatisismo design firmato Kiska. >