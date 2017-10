Facebook

Honda, la Goldwing 1800 è tutta nuova Honda ha svelato l'ultima edizione della sua GL1800 Gold Wing 2018, la Luxury Tourer che dal 1975, anno del primo leggendario modello, è sinonimo di eccellenza delle prestazioni e del comfort per il mototurismo. Riprogettata completamente in ogni singolo componente, la nuova Honda GL1800 Gold Wing è più compatta e più leggera; il suo monumentale motore boxer a 6 cilindri presenta ora testate a 4 valvole per cilindro ed è dotato di acceleratore Throttle By Wire, 4 Riding Mode, controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), HSA (Hill Start Assist) per le partenze in salita (solo su versione con cambio manuale) e Start&Stop (solo su versione con cambio DCT). Il Cruise Control è ora elettronico. Il nuovo telaio a doppio trave in alluminio è caratterizzato dalla sospensione anteriore a cannotto avanzato con doppio braccio oscillante e dal rinnovato monobraccio posteriore Pro-Arm: la regolazione delle sospensioni è elettronica, integrata con i Riding Mode. Tra le dotazioni di serie figurano il parabrezza elettrico, la Smart Key e lo schermo TFT da 7” con Apple CarPlay. Alle versioni con nuovo cambio manuale a 6 rapporti e retromarcia elettrica, si affianca il modello top di gamma DCT-Airbag con cambio doppia frizione a 7 marce e ‘Walking Mode’ per la manovre di parcheggio. Disponibilità e prezzi saranno comunicati al momento della commercializzazione. A Eicma 2017 l'anteprima Europea. >