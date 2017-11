Facebook

Da MV Agusta la Brutale 800 RR PIRELLI MV Agusta e Pirelli hanno deciso di festeggiare il rinnovato accordo di collaborazione per la fornitura di pneumatici a tutte le modo in produzione, realizzando una versione speciale della Brutale 800 RR. Alla naked varesina è stata aggiunta la firma PIRELLI per una versione in edizione limitata, customizzata dal Centro Ricerche Castiglioni in collaborazione con Pirelli Design, il laboratorio della Bicocca specializzato nell’ideazione di progetti di design con partner di eccellenza. La base tecnica è costituita dalla Brutale 800 RR. La personalizzazione di questo modello in edizione limitata si è concentrata sulla componentistica e sulle colorazioni. La sella, ad esempio, è stata realizzata ad hoc e si distingue per le cuciture in tinta con ciascuna delle due versioni cromatiche proposte. Il supporto del gruppo ottico anteriore è verniciato di nero, come anche il telaietto posteriore. Verniciatura anche per le griglie di immissione dell’airbox e novità anche per i cerchi: per ridurre il peso e aumentare la maneggevolezza della moto, i tecnici hanno deciso di montare componenti di derivazione F4, che si caratterizzano per il disegno racing, molto essenziale ed elegante. Quello posteriore, poi, ha il canale più largo, ora di 6 pollici, per ospitare la nuova misura del pneumatico, specifica di questa versione della Brutale 800 RR. Anche i pneumatici ricoprono ovviamente un ruolo di assoluto rilievo: rispetto al modello standard, monta dei DIABLO™ SUPERCORSA SP nelle misure 120/70 ZR17 anteriore e 200/55 ZR17 posteriore con il cerchio posteriore di 6” specifico per questo modello. Un optional molto scenografico, da scegliere al momento dell’ordine della Brutale 800 RR PIRELLI, è rappresentato dai pneumatici in edizione limitata con fianchi colorati. Le colorazioni puntano a valorizzare le linee della Brutale 800 RR e a sottolineare la partnership esclusiva con Pirelli. La prima proposta prevede una base nero opaco, con inserti lucidi verniciati di rosso; il logo Pirelli è anch’esso rosso, sui fianchi del serbatoio. Non manca il logo DIABLO™, che identifica la gamma ad alte prestazioni ed è posto sul serbatoio, nella zona tra il tappo del carburante e la protezione del serbatoio stesso. La seconda colorazione è su base grigia con inserti blu. I pneumatici colorati (optional) saranno rispettivamente con banda rossa oppure blu, in base alla versione cromatica a cui sono abbinati. Già in passato Pirelli aveva collaborato con MV Agusta per la customizzazione di una Brutale 800, come nel caso della “Diablo Brutale”, ma sempre come pezzo unico non commercializzato. La “Brutale 800 RR PIRELLI” è invece il primo modello MV Agusta personalizzato da Pirelli ad entrare in produzione. >