Africa Twin 30 anni dopo Numerosi aggiornamenti per la Africa Twin CRF1000L 2018: il comando dell’acceleratore è ora del tipo Throttle by Wire e la gestione elettronica del motore offre quattro Riding Mode di cui uno completamente personalizzabile. Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) è regolabile su sette livelli e disattivabile. Tutta nuova la strumentazione, sempre in stile rally ma con un layout riprogettato. Il motore ha il contralbero di bilanciamento più leggero e, insieme alle modifiche ad airbox e impianto di scarico, rende l’erogazione più grintosa e il sound ancora più coinvolgente. La batteria è agli ioni di litio, più leggera, e la componentistica si avvale di nuove pedane e relativi supporti, anche per il passeggero. Gli indicatori di direzione sono a disattivazione automatica ed offrono il lampeggio veloce di emergenza in caso di ‘panic stop’. La nuova CRF1000L Africa Twin è più leggera di 2kg ed ha la doppia omologazione per montare anche pneumatici tassellati.



Al modello standard si affianca quest’anno la nuova versione Adventure Sports. Pensata per i grandi raid intorno al globo e ancor più orientata al fuoristrada, vanta un serbatoio da 24,2 litri che porta l’autonomia a oltre 500 km, sospensioni ad escursione maggiorata, maggiore luce a terra, posizione di guida rialzata e un equipaggiamento di serie completissimo, con sovrastrutture più protettive, presa 12V, manopole riscaldabili, parabrezza rialzato, tubolari antiurto, sella dal profilo piatto, portapacchi in acciaio e paracoppa maggiorato. Con la versione standard condivide gli aggiornamenti al motore – reso più reattivo ai regimi intermedi - il telaio e l’elettronica. Troviamo quindi acceleratore Throttle by Wire, quattro Riding Mode, controllo di trazione HSTC a sette livelli, strumentazione di ultima generazione, batteria agli Ioni di Litio, indicatori di direzione a disattivazione automatica e funzione ‘panic stop’. La livrea ‘tricolour’, l’unica disponibile, celebra il 30° anniversario dalla nascita dell’Africa Twin. Anche questa versione ‘Adventure Sports’ presenta la doppia omologazione per montare pneumatici tassellati. >