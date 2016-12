Facebook

Una Honda da Rally: CRF250 il sogno di guidare tutti i giorni una moto ispirata alla Dakar, la competizione motociclistica più dura del mondo, è realtà. La CRF250 Rally nasce come ‘tuttofare’ per gli spostamenti quotidiani, le gite del fine settimana e i viaggi avventura. Piccola nella cilindrata ma generosa nei contenuti, vanta sospensioni ad escursione maggiorata, freni potenziati, grande autonomia (serbatoio da 10,1 litri e consumi di 33,3 km/l nel ciclo medio WMTC), ABS a due canali, ottima protezione aerodinamica e luci a LED. La CRF250 Rally è omologata Euro4.



Caratteristiche principali:

- Mostrata come concept al salone di tokyo 2015

- stesso look della CRF rally

- fari a LED

- motore da 24,8 CV (condiviso con la 250L)

- corpo farfallato da 38 mm

- iniezione elettronica pgm-fi

- 6 marce

- strumentazione digitale alta e verticale stile rally

- abs a due canali

- lunga escursione sospensioni (250mm ant, 265mm post)

- forcella rovesciata da 43mm pių lunga (+50mm rispetto alla 250L)

- mono con molla pių dura e Pro-Link dedicato

- telaio in acciaio

- forcellone in alluminio

- ruote 21" e 18"

- 33,3 km/l ciclo wmtc

- euro4

- peso con il pieno 157 kg

- disco freno maggiorato da 296mm

- sella a 895 mm (+20 mm rispetto alla 250L)

- serbatoio da 10,1 litri con tappo incernierato >