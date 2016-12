Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Shiver, l'Aprilia si mette a nudo La naked Aprilia cresce di cilindrata con un nuovo bicilindrico euro 4 da oltre 95 cv e 90 nm di coppia. Le nuove performance si uniscono a un telaio di assoluta eccellenza per una guidabilità di riferimento nel mondo naked. Nasce una moto intuitiva, potente, maneggevole e tecnologica come nella migliore tradizione Aprilia, votata al piacere assoluto di guida.

La nuova Shiver 900 cresce nelle prestazioni, grazie al nuovo motore V2 900, capace di elevare non solo la potenza, ma soprattutto la coppia massima erogata a ogni regime a livelli top per la categoria. Più forza e più carattere ai quali corrispondono grandi soddisfazioni nella guida, senza nulla togliere a facilità e comfort, da sempre caratteristici di Aprilia Shiver. Nasce una moto in grado di far innamorare il neofita come il pilota più evoluto grazie alla sua ciclistica che, nella migliore tradizione Aprilia, attinge al sapere di una casa che ha conquistato 54 titoli mondiali nella sua giovane storia e oggi vede le sue moto impegnate nelle massime competizioni mondiali come MotoGP e Superbike.

Aprilia Shiver 900 si dota per la prima volta di un evoluto sistema di traction control che ne aumenta la sicurezza mentre eleva il godimento nella guida ai massimi livelli. Aprilia Shiver 900 sarà disponibile anche nella versione limitata a 35 kw per l’uso con patente a2. >