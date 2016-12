Facebook

La Honda riprogetta la CBR1000RR Fireblade La nuova CBR1000RR Fireblade 2017, grazie alla riprogettazione del 90% delle componenti, segna un ulteriore sensazionale passo verso il raggiungimento del ‘Controllo Totale’. Il rapporto peso/potenza migliora del 14% - raggiungendo il miglior livello di sempre - grazie a un alleggerimento complessivo di 16 kg e a un incremento della potenza di 11CV (ora 192 CV). La dotazione elettronica prevede il controllo di trazione Honda Selectable Torque Control, le funzionalità di controllo dell’impennata e di antisollevamento della ruota posteriore, il freno motore regolabile, l’ABS di ultima generazione, i Riding Mode per la selezione delle modalità di guida e il Power Selector per la selezione dell’erogazione. Le sospensioni sono Showa BPF (Big Piston Fork) all’anteriore e Showa BFRC (Balance Free Rear Cushion) al posteriore. La tecnologia di derivazione MotoGP Campione del Mondo con la RC213V-S, esalta ulteriormente l'esperienza di guida.



Caratteristiche principali:

- stesso styling della SP ed SP2

- fari full LED

- carenatura più attillata/stretta

- stessa elettronica della SP tranne sosp. semiattive e quick/down shifter

- piattaforma inerziale IMU a 5 assi

- forcella Showa BPF da 43 mm (invece di Ohlins semiattive)

- mono Showa BFRC (Balance Free Rear Cushion) (invece di Ohlins semiattive)

- pinze Tokico senza perni bloccaggio pastiglie

- 192 CV a 13.000 giri (+11 CV rispetto precedente)

- peso 195 kg con il pieno (-16kg rispetto precedente con C-ABS)

- rapporto peso/potenza migliorato del 14% (rispetto precedente con C-ABS)

- ride by wire 'throttle by wire'

- selettore Riding Mode (Fast, Fun, Safe, User 1&2)

- controllo trazione HSTC (wheelie control + rear lift control)

- abs 'cornering'

- freno motore regolabile

- cruscotto TFT a colori

- mappe potenza 'power selector'

- serbatoio in titanio

- scarico in titanio

- spessori e rigidezze telaio e forcellone riprogettate

- ammortizzatore di sterzo elettronico HESD >