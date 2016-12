Facebook

La Honda ripensa il crossover: X-ADV Honda inventa un nuovo emozionante modello crossover. Nasce il nuovo X-ADV, sintesi geniale tra lo stile di un SUV e la praticità di un maxi-scooter ma con tutte le qualità dinamiche della moto. Il motore è il super efficiente bicilindrico da 745 cc con cambio sequenziale DCT (Dual Clutch Transmission) a 6 rapporti inserito in un resistente telaio in acciaio. L’X-ADV ha sospensioni a lunga escursione, impianto frenante sportivo con pinze radiali, manubrio biconico in alluminio, cerchi a raggi tangenziali e pneumatici on/off. L’equipaggiamento prevede fari full-LED, Smart-Key, vano sottosella per un casco integrale, parabrezza regolabile su 5 posizioni e strumentazione LCD verticale in stile rally.



Caratteristiche principali:

- motore bicilindrico in linea "serie NC" 8 valvole 745cc da 55 CV @6250 e 68 Nm @4750

- euro4

- cambio DCT con mappe D, S1-2-3, MT, palette al manubrio

- 27,9 km/l ciclo medio WMTC

- cerchi a raggi tangenziali (gomme tubeless), ant 17", post 15"

- gomme 120/70-17" e 160/60-15" intaglio on/off

- forcella rovesciata da 41 lunga escursione (154 mm)

- ammortizzatore con prolink lunga escursione (150 mm)

- elevata luce a terra (162 mm)

- pinze radiali a 4 pist su dischi flottanti da 310 mm

- ABS escludibile al posteriore

- forcellone in alluminio

- scarico alto stile offroad

- paracoppa in alluminio

- manubrio biconico in alluminio su risers in alluminio

- paramani

- angolo di sterzo 39° sx/dx

- vano sottosella per casco integrale (anche offroad con frontino)

- fari full-led

- grande strumentazione LCD verticale in stile rally

- parebrezza regolabile su 5 posizioni

- smart-key

- sella a 820 (opzionale a 790mm)

- serbatoio 13 litri

- peso 239kg con il pieno

- 4 colorazioni di cui due 'ispirate' ai colori hrc >