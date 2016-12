Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Kawasaki, due nuove naked: Z650 e Z900 Z900

Kawasaki crede da tempo che i modelli Supernaked debbano essere qualcosa in più di moto supersportive private della loro carenatura integrale. Progettata con prestazioni sugomi per fornire il massimo piacere di guida, la nuova Z900 presenta un motore a quattro cilindri in linea da 948 cm3 con un nuovissimo telaio ultra leggero. La scelta di un motore a quattro cilindri in linea classe 900cc non è stata casuale: ogni soffio di gas viene premiato da una risposta pronta e fluida e da un'accelerazione eccitante. E, nonostante il motore diventi più eccitante con l'aumentare dei regimi, l'erogazione fluida della potenza lo rende estremamente gestibile.

Il telaio leggero offre la stessa duplice attitudine: l'elevata maneggevolezza porta ad agevolare una guida sportiva, mentre il peso ridotto e la sella bassa della Z900 la rendono facile da controllare. Come molte delle leggendarie moto a quattro cilindri in linea classe 900cc di Kawasaki (Z1, GPz900R, Ninja ZX-9R), il pacchetto della Z900 offre un equilibrio perfetto tra potenza e maneggevolezza, ideale per un modello Supernaked.



Z650

Il nuovo modello Z Supernaked di Kawasaki presenta un motore bicilindrico parallelo da 650cc, con una coppia potente ai regimi medio-bassi e un nuovissimo telaio leggero in un formato snello e compatto che offre prestazioni e stile sugomi*. L'estrema maneggevolezza, l'eccellente reattività e la forte accelerazione della Z650 sono completate da una erogazione di potenza facile da gestire e una manovrabilità adatta a tutti gli stili di guida, offrendo un insieme ideale di prestazioni sportive e versatilità quotidiana che soddisfa tutti i tipi di conducenti, da quelli alle prime armi a quelli più esperti. L'attraente linea della Serie Z riflette la natura sportiva di questa nuova esaltante moto. Come la Z650 nel 1976, la cui coppia motore elevata e il telaio compatto offrivano un'alternativa più agile e leggera alla più grande e potente Z1, la nuovissima Z650 2017 è oggi la scelta ideale per i conducenti esperti che preferiscono una guida agile e sportiva. >