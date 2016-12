Facebook

Il Burgman 400 della Suzuki si rinnova Dopo diversi anni di attesa, il Burgman si rinnova cambiando innanzitutto a livello estetico con nuove plastiche, più appuntite e spigolose, che gli danno un'apparenza molto più snella. In chiave moderna sono anche rivisitate le luci, a LED sia davanti che dietro e con un disegno più compatto e aggressivo. Novità in cui però il gene Burgman si mantiene intatto.

Il telaio è più rigido rispetto al modello precedente, per migliorare la stabilità e la guida. Non cambia il propulsore, monocilindrico da 399 cc a iniezione elettronica, ma la cassa filtro maggiorata (grazie a un sistema di ABS più compatto e leggero) offre una risposta più pronta all’acceleratore e uno scatto più grintoso. Il Suzuki Burgman 400 è omologato Euro 4.

Il comfort è garantito da una sella più imbottita e più alta di 40mm, mentre il parabrezza permette una migliore protezione dall'aria e più visibilità della strada. >