I due Concept Honda: CB1100 TR e Africa Twin Enduro Due entusiasmanti trasformazioni della naked retró CB1100 e della maxienduro CRF1000L Africa Twin sono le concept bikes sviluppate dal centro R&D Honda di Roma.



CB1100TR CONCEPT

La CB1100TR Concept nasce per condividere l’emozione e l’adrenalina della cultura statunitense del Flat Track. Il designer Valerio Aiello ha immaginato la CB1100TR come la “Regina dei Circuiti Urbani di Flat Track”, in contrapposizione ai tradizionali circuiti sterrati ovali dove si sfidano i piloti di flat track. Mentre le sue linee trasudano puro spirito racing, la sua impostazione meccanica e ciclistica è orientata alla strada, per soddisfare le preferenze dei motociclisti europei. Il #58 che campeggia sulla CB1100TR Concept è stato scelto dai designer italiani in memoria dell’amato pilota MotoGP Marco Simoncelli scomparso cinque anni fa.



AFRICA TWIN ENDURO SPORTS CONCEPT

La Africa Twin Enduro Sports Concept è stata creata per ipotizzare l’espansione della famiglia CRF1000L e catturare l’immaginazione dei clienti che sognano di affrontare anche il fuoristrada estremo con la già leggendaria maxienduro Honda. In questo senso, il designer Maurizio Carbonara ha spinto l’indole della CRF1000L Africa Twin al limite per offrirle capacità offroad ulteriori. Le performance del modello base sono state amplificate sfruttando numerosi componenti alleggeriti derivati dalle CRF professionali monocilindriche. Il sensazionale look complessivo che ne deriva ispira leggerezza e sportività da qualsiasi punto di osservazione. L’Africa Twin Enduro Sports Concept vuole essere la “Regina del fuoristrada”, spingendosi fino a dove nessun’altra bicilindrica o plurifrazionata aveva mai osato. >