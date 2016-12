Facebook

Hp4 Race, la Bmw più esclusiva di sempre All’edizione di quest’ anno dell‘EICMA di Milano BMW Motorrad consente di lanciare un primo sguardo al modello più esclusivo della sua storia: la BMW HP4 RACE. Attualmente non è stata presa ancora nessuna decisione in quale misura il veicolo finale corrisponderà allo studio di prova. Finora, Stephan Schaller, responsabile di BMW Motorrad, ha fornito un messaggio indubbio solo in merito al telaio e alle ruote: “La HP4 RACE sarà costruita con il telaio principale realizzato interamente in carbonio e con cerchi in carbonio, come nel modello esposto. Ulteriori dettagli relativi al modello saranno pubblicati la primavera prossima.” Inoltre è già certo che la BMW HP4 RACE sarà costruita a mano come esclusiva piccola serie e sarà consegnata nella seconda metà del 2017. >