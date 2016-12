Facebook

Due nuove naked per la Ducati MONSTER 797



Il nuovo Monster 797 incarna essenza Monster e valori Ducati alla portata di tutti. Sportivo, compatto, essenziale ma allo stesso tempo sofisticato e contemporaneo, il Monster 797 incarna tutti i valori propri del Monster e rappresenta la porta d’accesso al mondo Ducati. Tutto sul Monster 797 è un richiamo all’iconica moto degli anni ’90, reinterpretata in chiave moderna: dal serbatoio al telaio a traliccio, passando per il motore bicilindrico raffreddato ad aria e il proiettore di forma circolare. Il Monster 797 è la più accessibile delle naked della Casa di Borgo Panigale e ogni suo elemento è stato progettato e curato in ogni minimo dettaglio per esprimere l’essenza Monster. Le linee pulite e sinuose del Monster 797 trovano nel serbatoio compatto e muscoloso, nel proiettore iconico e nella coda snella la loro massima espressione. Il telaio a traliccio, che abbraccia il bicilindrico Desmodue raffreddato ad aria, lascia la meccanica a vista in perfetto stile Monster. Con i suoi 75 CV di potenza massima a 8.250 giri/minuto e una erogazione godibile a ogni regime, il Monster 797 mette prestazioni e divertimento alla portata di tutti, per una esperienza di guida esaltante su ogni tipo di strada, tutti i giorni. La sella bassa e il manubrio largo danno grande fiducia sin dai primi chilometri mentre il peso contenuto e le quote ciclistiche agili offrono grande feeling di guida, perfetto controllo ed eccellente maneggevolezza a piloti con qualunque livello di esperienza.



MONSTER 1200



Ducati torna alle origini del Monster, con una moto nuova nella forma e nella sostanza. Quando progettisti e designer Ducati hanno iniziato a lavorare al nuovo Monster 1200, si sono ispirati a quelle che erano le fondamenta del progetto iniziale del 1993: il concetto di “sport naked bike”. Il Monster 1200 è quindi un progetto nuovo nel design e nei contenuti, per la celebre naked di Borgo Panigale. Disponibile anche nella preziosa e performante versione S, il Monster 1200 ha un serbatoio più snello, una coda sportiva completamente ridisegnata, un inedito e tecnologico proiettore anteriore e una elettronica di prim’ordine derivata da quella della 1299 Panigale. Il Monster 1200 è una moto perfettamente bilanciata che grazie a motore, freni, ciclistica ed elettronica è in grado di regalare il massimo in termini di puro piacere di guida. Maneggevolezza, potenza e coppia del Monster 1200 garantiscono il massimo divertimento, senza compromessi. Il Monster 1200 è disponibile nel colore Rosso Ducati con telaio rosso e cerchi ruota neri, mentre il Monster 1200 S è in vendita nelle colorazioni Rosso Ducati con telaio rosso e cerchi ruota neri e il nuovo raffinato ed esclusivo Liquid Concrete Grey con telaio nero e cerchi ruota neri. >