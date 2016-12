Facebook

Ducati Scrambler, tra passato e futuro SCRAMBLER CAFE RACER



Solo due anni fa, anno di lancio del nuovo brand Scrambler Ducati, era inimmaginabile l’idea di trovarci oggi a parlare di uno Scrambler Café Racer. Lo Scrambler® Café Racer è l’interpretazione Scrambler delle leggendarie moto che negli anni ’60 hanno dato vita a una vera e propria rivoluzione nel mondo delle due ruote. Spirito libero e stile: lo Scrambler® Café Racer, nella sua colorazione “Black Coffee” porta gli anni ’60 nella Land of Joy di oggi. Negli anni ‘60, a Londra, un gruppo di giovani motociclisti coraggiosi e visionari, i “Ton – Up Boys” del movimento Rocker, iniziarono a preparare le proprie moto per sfide di accelerazione tra un bar e l’altro: la gara doveva durare il tempo di una traccia musicale del Juke Box. Da allora la cultura Café Racer ha conquistato tutto il mondo, diventando un fenomeno globale. Il mondo Scrambler® e la cultura Café Racer hanno in comune uno stile che coinvolge oltre la moto anche abbigliamento e accessori.



SCRAMBLER DESERT SLAD



Direttamente dal deserto e dalle montagne della California, arriva nella Land of Joy lo Scrambler® Desert Sled: una nuova versione che prende ispirazione dal mondo delle moto fuoristrada, che negli anni ’60 e ’70 hanno fatto storia negli Stati Uniti. Le Desert Sled sono nate americana nel Southwest californiano e nella Baja in Mexico tra gli anni ’60 e ’70. Erano moto stradali di oltre 500 cm3 , private di ogni accessorio non essenziale e sulle quali venivano montate gomme da offroad, cerchi a raggi, sospensioni modificate e piastre paramotore. Il nome Desert Sled, “Slitta da Deserto”, deriva proprio dalla piastra paramotore, indispensabile per riparare la moto dai detriti e dalle impervie strade desertiche. Con il passare degli anni questo tipo di moto sono diventate una vera e propria “categoria a parte” nel mondo delle due ruote: fino ad allora niente si era mai avvicinato a uno stile simile. >