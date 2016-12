Facebook

Triumph, la famiglia Tiger Explorer si allarga La rinnovata famiglia Tiger Explorer è stata ideata, progettata e costruita da Triumph per offrire il massimo livello di prestazioni per ogni motociclista amante dell'avventura e dei viaggi transcontinentali. La nuova gamma Tiger Explorer si arricchisce di sei nuovi modelli: Explorer XC, Explorer XCx, Explorer XCa, Explorer XR, Explorer XRx ed Explorer XRt – una Explorer per ogni tipo di avventura. Ci sono due distinte varianti di modello: la serie XR, ottimizzata per offrire l'esperienza di guida definitiva su strada, e la serie XC, di eccellenza per quanto riguarda il fuoristrada. Ma entrambi i modelli sono decisamente a proprio agio in qualsiasi situazione stradale. I top di gamma, la Explorer WCa e la Explorer XRt, dispongono di un livello senza precedenti di attrezzature e tecnologia per il settore, in modo da rendere la guida ancora più sicura, confortevole e assistita. Ognuno dei modelli monta un motore a tre cilindri da 1215cc, cosa che nessun altro nel settore garantisce. Le sospensioni sono WP regolabili sulle entry level XC e XR e nelle configurazioni top diventano semi attive. Il sistema Triumph Semi Active Suspension permette la regolazione elettronica dello smorzamento. In questo modo l'ammortizzatore posteriore si adatta al terreno per garantire in ogni situazione il massimo grip possibile. La stabilità è sempre ottimale grazie all'ABS e al traction control di serie. >