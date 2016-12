Facebook

Ninja ZX-10R da brividi: Kawasaki lancia la Winter Edition Grandi novità in casa Kawasaki, con la presentazione della speciale edizione della nuova mille, già vista il mese scorso a Barcellona. La ZX-10R, reduce dal dominio del Mondiale SBK 2015 con Jonathan Rea, nasce dal disegno del telaio e dall'architettura del quattro cilindri in linea, ma è stata completamente riprogettata. Il quattro cilindri è infatti alimentato da un poddio iniettore e presenta tre mappe motore e il cambio a sei marce estraibile. Grandi evoluzioni in sede di gestione elettronica: c'è una piattaforma inerziale a sei gradi di libertà. L'albero motore, sempre a fasatura regolare, ha inerzia diminuita del 20%. Il motore rientra nella normativa Euro 4, ma raggiunge una potenza massima di 200 cavalli a 13mila giri. All'Eicma è presente in un'edizione speciale dedicata ai test invernali. La livrea è nero opaca e presenta grafiche bianche con il kanji "fuyu", ideogramma giapponese che significa appunto "inverno". Il terminale di scarico Akrapovic, con il silenziatore in fibra di carbonio, è omologato per l'uso stradale. Il verde tipico della casa nipponica però non manca e compare negli eleganti filetti che danno l'inconfondibile tocco Kawasaki ai cerchi. >