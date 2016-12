Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

LUX MAX e IRON MAX, il TMAX Yamaha non basta mai Accelerazione da brividi, eccellente velocità di punta, guida precisa, grande maneggevolezza, ottima protezione dal vento, praticità sorprendente e comfort al top: grazie a queste qualità i TMAX di ultima generazione seducono migliaia di clienti provenienti dal mondo dell’auto, della moto e dello scooter. Grazie alle sue caratteristiche tra le quali il suo potente bicilindrico da 530 cc raffreddato a liquido, il telaio pressofuso in alluminio, la trasmissione a cinghia, le sospensioni e i freni sofisticati, TMAX è un maxi scooter di riferimento per quanto riguarda le prestazioni. Dopo il grande successo del lancio di TMAX IRON MAX nel 2015, Yamaha ha perfezionato ulteriormente le specifiche e il design di questa special edition. Le nuove caratteristiche includono il “boomerang” e l'intarsio sullo scudo. . Tutti nuovi ed esclusivi elementi che vanno ad aggiungersi alla sella speciale, alle pedane e alla finitura della strumentazione che erano già state introdotte nel 2015. >