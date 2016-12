Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

La Moto Guzzi MGX-21 diventa realtà Prosegue l’evoluzione di Moto Guzzi MGX-21, il prototipo presentato l’anno scorso che ha raccolto consensi e interesse da parte della critica e del pubblico e che sarà presentata nell'agosto 2016 a Sturgis. La bandiera tecnologica tra le cruiser di Moto Guzzi vanta un equipaggiamento da fuoriclasse e diventa una vera bagger, pur rimanendo sempre fedele per stile e soluzioni tecniche all’originario progetto che è stato capace di stupire tutti. MGX-21 è la più anticonformista, ricca e tecnologica delle grandi cruiser 1400 costruite a Mandello del Lario. È l’ultima illustre rappresentante della capacità di Moto Guzzi di realizzare motociclette uniche sin dal 1921, rigorosamente assemblate a mano, come pezzi unici da collezione. Moto Guzzi è uno dei marchi più nobili del motociclismo mondiale e durante la sua storia quasi centenaria è stata in grado di produrre motociclette che spesso hanno anticipato i tempi e indicando nuove vie che poi avrebbero percorso tutti. Dai circuiti alle strade di tutto il pianeta, ha mantenuto intatta la propria anima italiana senza compromessi. Forte dei suoi valori unanimemente riconosciuti, Moto Guzzi è oggi in grado di interpretare le contaminazioni e gli stimoli che la cultura motociclistica propone in maniera sempre personale e unica. MGX-21 è l’ultimo esempio di originalità e coraggio tradizionalmente patrimonio di Moto Guzzi. MGX-21 è dedicata agli amanti delle motociclette esclusive, a coloro che vogliono emozionarsi, prima ancora di intraprendere il viaggio, osservando la maestosità di questa prestigiosa moto italiana appoggiata sulla stampella laterale. MGX-21 sembra invitare ad allacciare il casco e partire, puntando il dito su un luogo qualsiasi della mappa stradale. Le emozioni che già sono forti prima di accomodarsi a bordo, si moltiplicano quando il bicilindrico trasversale a V di 90° si avvia: dalle rive del Lario alle frontiere del mondo, il viaggio è scandito dal ritmo dei colpi degli enormi pistoni del big block dell’Aquila. >