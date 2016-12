Facebook

Integra 750 YM2016, un maxi-scooter sempre più sofisticato L'unico maxi-scooter che si può veramente definire una moto è pronto per affrontare il 2016 con dotazioni e tecnologia ancora più all'avanguardia. Forte della sua ciclistica da moto – in comune con i modelli della gamma NC – e dell'eccezionale motore bicilindrico parallelo a 'corsa lunga' con cambio DCT (Dual Clutch Transmission) a 6 rapporti e consumi super efficienti, il nuovo Integra 750 nasce per continuare a stupire. Moltissime le novità introdotte sul modello 2016: luci a LED anteriori e posteriori, forcella Showa con 'Dual Bending Valves' dalla risposta più lineare, software del cambio DCT con modalità S (Sport) a 3 livelli e tanto ancora. >