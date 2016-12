Facebook

Honda NC750S DCT 2016, il crossover diventa naked La NC750S è la sorella naked della vendutissima crossover NC750X e, proprio come la best‑seller Honda, vanta il fenomenale motore bicilindrico parallelo monoalbero a 'corsa lunga' capace di 55 CV e di consumi incredibilmente efficienti. Ma non solo. Il grande vano porta casco anteriore la rende praticissima nell'uso quotidiano, mentre l'assetto leggermente caricato sull’anteriore amplifica il feeling di guida. Commercializzata in Italia nella sola versione con cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission), per il 2016 la Honda NC750S riceve una serie di importanti aggiornamenti sia estetici che tecnologici, tra cui un nuovo software del cambio DCT con modalità S (Sport) a 3 livelli e con memoria e un nuovo terminale di scarico pentagonale compatto e dal sound più profondo. >