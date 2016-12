Facebook

Honda, la CB500F mette d'accordo giovani ed esperti Una delle naked 'entry-level' più amate dal pubblico europeo, soprattutto italiano, si rinnova profondamente nel look per rimanere in testa alle preferenze degli appassionati. Il suo brillante motore bicilindrico parallelo frontemarcia da quasi 500cc, con distribuzione bialbero a 4 valvole per cilindro e consumi super-efficienti, è capace di 48 CV (35kW), l'ideale per sfruttare appieno il limite di potenza imposto per i titolari di patente A2. Ma la grintosa naked Honda piace anche ai motociclisti esperti, proprio per il grande piacere di guida che sa regalare se messa 'alla frusta’ sui percorsi ricchi di curve, dove sfoggia un'agilità sorprendente. Ma anche sui tratti più veloci di certo non delude, grazie al suo pepato 'parallel‑twin' che allunga rabbioso verso la zona rossa del contagiri. Tra le novità del 2016 un nuovo design più "muscoloso", un serbatoio più capiente con i suoi 16,7 litri e la forcella regolabile nel precarico molle. >