Honda City Adventure Concept e non solo Traendo spunto dal look e dagli infiniti orizzonti che la nuova Africa Twin permette di esplorare, i designer e i progettisti Honda hanno dato forma al City Adventure Concept che rappresenta la possibile direzione di sviluppo di un futuro modello urbano, su base maxiscooter, in declinazione "adventure". Per ora pochi dettagli, ma a breve ne dovremmo sapere di più. L'Africa Twin Adventure Sports Concept, con la sua livera tricolour e il serbatoio maggiorato, è un omaggio alla prima mitica XRV650 Africa Twin. Esposta insieme ad una delle Africa Twin vittoriose alla Dakar e alla CRF450 Rally sta già entusiasmando gli amanti del fuoristrada. La CB4 Concept è una 'café racer' con motore a 4 cilindri, esercizio di stile per mostrare di cosa è capace Honda quando si cimenta in un nuovo filone di design. Stesso obiettivo per la bellissima Six50 Concept, ma in ambito 'scrambler'. >