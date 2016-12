Facebook

Dragster RR LH44, dalla passione di Lewis Hamilton per MV Agusta L'aumento di fatturato del 40%, che ha caratterizzato l'ultima stagione dell'azienda di Schiranna, è stato trainato principalmente dal successo della Turismo Veloce e della Dragster RR, modelli high-end che hanno impennato il margine operativo lordo del 46% rispetto all’anno precedente. E ai collezionisti e agli appassionati più esigenti è dedicata la Dragster RR LH44. Una moto esclusiva che nasce dalla passione del campione di F1 Lewis Hamilton per la MV Agusta. Il pilota della Mercedes AMG Petronas ha collaborato con i progettisti della MV Agusta intervenendo nella definizione degli oltre cinquanta dettagli che differenziano la LH44 dalla Dragster RR di serie, in buona parte realizzati in ergal e in carbonio con finitura 3K opaca. Graficamente la LH44 s’ispira alla grafica del casco del tre volte campione britannico, replicando il colore bianco, il logo della pantera, ricamato anche sulla sella trapuntata in alcantara e il 44, il suo numero di gara che compare sugli estrattori e sul cupolino autografato. Sarà prodotta in edizione limitata e numerata di 244 esemplari. >