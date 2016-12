Bimota Impeto

La Bimota Impeto, ultima versione della Hyper-Naked, si evolve sia dal punto di vista tecnico sia estetico. Il nuovo motore Diavel con doppia accensione garantisce prestazioni elevatissime in questa rielaborata versione della ciclistica Bimota che viene implementata con tutti i controlli elettronici di ultima generazione:

- ride by wire (farfalla motorizzata)

- traction control

- ABS

La Bimota Impeto prevede la possibilità di implementare le performance grazie ad una serie di optional disponibili sul catalogo accessori “Bimota Experience”:

- Telaio con struttura composita, lega leggera e tubi di carbonio strutturale

- Forcellone con struttura composita, lega leggera e tubi di carbonio strutturale

- Dashboard con schermo TFT a colori da 3,5” con struttura in lega leggera ricavata dal pieno, sistema di acquisizione dati integrato e GPS con riconoscimento automatico del circuito. Per l'uso agonistico è previsto anche un kit di sovralimentazione.

>