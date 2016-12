Facebook

Aprilia RSV4 RF: dalla Superbike alla strada Il mondo Aprilia significa racing. EICMA tiene a battesimo il model year 2016 della RSV4 RF, un ulteriore affinamento per una moto già perfetta che, dopo aver vinto 7 titoli mondiali in Superbike, quest'anno ha colto il doppio successo Piloti (con Lorenzo Savadori) e Costruttori nella classe Superstock 1000. Allori che si vanno ad aggiungere ai 54 titoli iridati conquistati da Aprilia in vent'anni (28 dei quali da quando è entrata a far parte del Gruppo Piaggio). E alla fascia più esoterica delle supersportive appartiene il progetto Aprilia Factory Works: la tecnologia Aprilia vincente nelle corse è ora disponibile a tutti. Aprilia Racing offre infatti, ai piloti professionisti come ai collezionisti o agli appassionati della domenica in pista, moto su misura sviluppate e messe a disposizione del Cliente in base alle sue esigenze e secondo i regolamenti dei campionati Superstock e SBK dei diversi Paesi, con differenti livelli di preparazione di ciclistica, elettronica e di motore che, nella massima configurazione, supera la soglia dei 230 CV di potenza. La versione RR costituisce già una piattaforma sportiva definitiva, mentre l’esclusiva edizione numerata RF aggiunge sospensioni e cerchi ancora più sofisticati, comunque disponibili in optional per la RR. E con la V4-MP, arriva anche la telemetria Novità 2016: per la RF nuovo ammortizzatore öhlins e V4-MP di serie; per la RR e per la RF nuove accattivanti grafiche. >