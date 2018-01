Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Valanga rosa: tripletta delle azzurre in discesa Le azzurre dello sci riscrivono la storia: a Bad Kleinkirchheim nella discesa trionfa Sofia Goggia, davanti a Federica Brignone e a Nadia Fanchini. Un podio tutto azzurro, una tripletta che non si era mai verificata nella storia dello sci femminile italiano in discesa. Le azzurre hanno dominato, con la Goggia che ha rifilato distacchi abissali a tutte: +1”10 alla Brignone, +1"45 a Nadia Fanchini. Si avvicinano le Olimpiadi e lo sci azzurro decolla. Dopo la coppa del mondo di specialità vinta da Fill in combinata, il weekend di sci azzurro si tinge di un rosa intenso, intensissimo, come mai era successo. Sabato il successo di Federica Brignone in Super-G, ora una incredibile tripletta. Sofia Goggia ha vinto la discesa di Bad Kleinkirchheim davanti a Federica Brignone e a Nadia Fanchini: per la prima volta il podio di una discesa femminile si è tinto tutto di rosa. Una giornata incredibile, che ha bissato quella fantastica tripletta in Gigante ad Aspen nel marzo 2017, quando vinse la Brignone davanti a Goggia e Bassino. In Gigante le triplette nella storia dello sci azzurro femminile erano state due: oltre a quella di Aspen la prima volta fu in Norvegia, il 2 marzo 1996: vinse Deborah Compagnoni davanti a Sabina Panzanini ed Isolde Kostner. Mai, però, si era verificato in discesa. >