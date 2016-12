Facebook

Val Gardena, paura per Mayer Paura per Matthias Mayer: l'austriaco, medaglia d'oro in discesa ai Giochi di Sochi 2014, è stato protagonista di una brutta caduta che ha provocato la sospensione della gara per alcuni minuti: Mayer, rimasto sempre cosciente, ha mostrato solo qualche difficoltà respiratoria ma è stato comunque trasportato in ospedale per sottoporsi ad alcuni accertamenti. >