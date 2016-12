Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Val d'Isere, Gut vince: podio con... il vitellino E' Lara Gut la regina della discesa libera di Val d'Isere, valida per la Coppa del Mondo di sci. La svizzera, un giorno dopo il successo in combinata, conquista la 15esima vittoria in carriera in 1'44"51, precedendo la connazionale Fabienne Suter (+ 0"16) e la canadese Larisa Yurkiw (+ 0"41). Fuori la Vonn, che sbaglia mentre era in testa. Caporetto azzurra: la prima italiana è Elena Curtoni, 19esima a + 1"60. >