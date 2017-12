Facebook

SuperG St. Moritz: vince la Flury, Brignone 4a La svizzera Jasmine Flury in 1'02"59 ha vinto a sorpresa il SuperG donne di Coppa del mondo di St. Moritz. Per l'elvetica, 24 anni, primo podio in carriera. Alle sue spalle si è piazzata la connazionale Michelle Gisin in 1'02"69, terzo posto per Tina Weirather del Liechtenstein con il tempo di 1'02"75. Miglior azzurra è stata Federica Brignone, che ha chiuso in 1'02"93 davanti all'austriaca Anna Veith. Settima l'altra azzurra Johanna Schnarf. >