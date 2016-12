Facebook

SuperG Soldeu, la Vonn cade e si fa male Grande apprensione a Soldeu per la Vonn. La statunitense è caduta dopo 50" di gara nel SuperG ed è rimasta immobile a terra subito dopo l'impatto. La gara è stata interrotta per i soccorsi all'americana, che è stata trasportata in ospedale per ulteriori controlli. Si teme l'ennesimo infortunio al ginocchio. >