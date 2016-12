Facebook

SuperG, Janka e Gut show Si chiude con una prima volta il weekend della Coppa del mondo di sci alpino disputatosi sulle nevi di Jeongseon. Il Super G andato in scena nella notte se lo è aggiudicato con una prestazione perfetta lo svizzero Carlo Janka, che non aveva mai vinto nella disciplina: miglior tempo di 1'26"16, a 82 centesimi di vantaggio dall'azzurro Christof Innerhofer (primo podio stagionale). Quinto un altro italiano, Peter Fill. Bella rivincita per Lara Gut che, dopo la deludente prova nella discesa libera, riesce a battere la grande rivale Lindsey Vonn nelSuperG che ha chiuso il weekend di Coppa del Mondo aGarmisch-Partenkirchen, in Germania. L'americana ha chiuso in terza posizione alle spalle anche dell'atleta di casa Viktoria Rebensburg, seconda. Lontane le azzurre: la migliore è Nadia Fanchini, ottava davanti a Federica Brignone. >