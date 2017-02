Facebook

Super G: Schmidofer, che urlo Il Mondiale di sci di St. Moritz inizia con una delusione per l'Italia. Sofia Goggia, tra le favorite alla partenza, non è andata oltre il decimo posto nel Super G. Ha steccato anche Lindsey Vonn che non ha concluso la sua prova. A sorpresa la vittoria è andata all'austriaca Schmidofer davanti alla Weirather (Liechtenstein) e alla Gut (Svizzera). Quinto posto per Elena Curtoni migliore delle azzurre. >