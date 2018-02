Facebook

Slalom Schladimng, palle di neve contro Kristoffersen Palle di neve durante la seconda manche dello slalom speciale notturno di Schladming. Alcuni tifosi le hanno lanciate contro il norvegese Henrik Kristoffersen, l'unico slalomista in grado di contrastare lo strapotere dell'idolo di casa Marcel Hirscher. Kristoffersen, secondo dopo la prima manche alle spalle proprio di Hirscher, aveva superato a tutta velocità la metà gara e si stava immettendo sul muro finale quando si sono viste volare alcune palle di neve. Il norvegese non è stato colpito, ma se n'è accorto. Arrivato in fondo è esploso in una concitata protesta inveendo contro il pubblico. Kristoffersen ha chiuso la gara comunque al secondo posto dietro Hirscher e si è poi complimentato con il campione austriaco. >