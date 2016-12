Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sci, via alla Coppa del Mondo Gran sole e gran freddo con neve abbondante: per quanto assolutamente fuori stagione, la coppa del mondo 2016-17 di sci alpino non può iniziare meglio di così dal punto di vista meteo. Si parte domani e dopodomani - gigante donne e gigante uomini - come sempre dai 3.000 metri del ghiacciaio austriaco di Soelden che ha avuto ulteriore gloria nell'ultimo film di James Bond. >