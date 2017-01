Facebook

Sci, Tina Maze saluta "È il momento della mia ultima gara. Sulla mia pista, davanti alla gente che mi conosce sin da quando ero una bambina": oggi sulla pista Pohorje di Maribor in Slovenia, Tina Maze, 33enne supercampionessa slovena di sci, è scesa per la sua 404a e ultima gara di gigante in Coppa del mondo, andando a chiudere una carriera straordinaria. Sulle nevi di casa, Tina Maze ha messo fine a un'avventura sportiva durata oltre 18 anni e che l'ha portata sul tetto del mondo. Per lei in bacheca due ori olimpici nel 2014 in discesa libera e slalom gigante, 4 titoli mondiali, la coppa del mondo 2013 e ben 26 vittorie in cdm, oltre a tantissimi podi. La slovena è partita forte, poi a metà manche si è fermata a salutare il suo staff e si è presa l'ovazione dei tifosi in delirio.

