Sci, solo la Gut batte la Goggia a Cortina Ottavo podio stagionale in Coppa del mondo per Sofia Goggia che si piazza al secondo posto nella discesa di Cortina d'Ampezzo: la 24enne bergamasca, ancora alla ricerca del primo successo in carriera, si arrende solo alla svizzera Lara Gut che la precede al traguardo per soli 5 centesimi. Completa il podio la slovena Ilka Stuhec, terza. Gara da dimenticare per Lindsey Vonn, protagonista di una caduta senza conseguenze. >