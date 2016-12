Facebook

Sci, podio e ritiro per Blardone Max Blardone conquista uno storico podio nel Gigante di Naeba in Giappone, valido per la coppa del mondo sci alpino. L'azzurro (che ha annunciato il ritiro a fine stagione) chiude al terzo posto dietro solo ai francesi Pinturault e Faivre e diventa l'italiano più vecchio a conquistare un podio. Blardone (nono dopo la prima manche), fa registrare il miglior tempo nella seconda e chiude a soli 67 centesimi dal vincitore. >