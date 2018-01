Facebook

Sci, Paris trionfa nella discesa di Bormio Grandissima impresa di Dominik Paris: l'azzurro ha vinto la discesa libera di Bormio. Una vera e propria volata sulla mitica Stelvio: Paris ha preceduto di soli 4 centesimi il norvegese Svindal, mentre al terzo posto, staccato di 17 centesimi, si è piazzato l'altro norvegese Jansrud. Si tratta della nona vittoria in coppa del mondo per l'azzurro nato a Merano, che conquista per la seconda volta la discesa di Bormio. 13.o Fill, 14.o Innerhofer. >