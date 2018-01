Facebook

Sci, la Brignone trionfa a Lienz nel gigante: le foto Arriva la prima vittoria per le azzurre nella coppa del mondo femminile di sci. È il giorno di Federica Brignone nel gigante sulle nevi di Lienz. In Austria l’azzurra conquista il primo posto grazie a una strepitosa seconda manche, alle sue spalle devono arrendersi la tedesca Viktoria Rebensburg (+0”04) e la statunitense Mikaela Shiffrin (+0”08) che avevano chiuso in prima e seconda posizione al termine della prima manche. >